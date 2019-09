Primo tempo equilibrato e ben giocato: Napoli-Liverpool 0-0 al 45esimo

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanto equilibrio e zero gol nel primo tempo di Napoli-Liverpool, prima sfida della fase a gironi per la squadra di Ancelotti e per quella di Klopp che è tornata in campo in Champions League 108 giorni dopo il trionfo al Wanda Metropolitano contro il Tottenham.

Il pressing alto, a tratti asfissiante dei reds. La manovra ragionata del Napoli, che quando ha potuto ha provato a innescare i suoi calciatori più veloci. Sono alcuni dei temi di una prima frazione volata via sul filo dell'equilibrio. C'è stato qualche errore, ma dopo la prima frazione l'altissima percentuale sui passaggi riusciti ci racconta di 45 minuti ben giocati.

La prima occasione del Napoli, dopo 7 minuti, è una doppia conclusione di Fabian Ruiz su cui Adrian in entrambi i casi ha messo i guantoni. La prima occasione del Liverpool, invece, è figlia di una leggerezza nella sua trequarti campo di Lorenzo Insigne, che ha permesso ai reds al 20esimo di recuperare palla in zona pericolosa e di liberare al tiro Manè, che ha sparato il pallone su Meret.

Impossibile trovare fin qui un calciatore al di sotto della sufficienza. Il primo tempo ha visto le due squadre battagliare costantemente tra spazi strettissimi. Al 22esimo, Milner s'è presentato con pericolosità dinanzi a un Meret che, tutto sommato, in questo primo tempo non è stato chiamato agli straordinari. Proprio come Adrian, nonostante qualche guizzo di Lozano e i continui movimenti di Mertens per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Quasi allo scadere, un colpo di testa di Firmino ha sfiorato il palo alla sinistra di Meret ma all'intervallo al San Paolo è 0-0.