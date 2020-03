Priorità Champions, rebus campionati. Se i club avanzano in Europa non c'è tempo per finire

vedi letture

L'Europeo è rinviato, ma la UEFA e i club non sono ancora d'accordo su tutto. Nello specifico la confederazione europea, scrive la Repubblica, dà precedenza alla Champions e all'Europa League, come certificato dalla risoluzione di ieri. E al momento non considera la possibilità che i campionati vadano oltre il 30 giugno: meglio farli saltare (esclusa l'ipotesi playoff). Una questione non da poco, se si considera che, a seconda di quando si ripartirà, soltanto la Bundesliga sarebbe in grado di garantire la fine della propria stagione prima di luglio. Se le proprie squadre andassero avanti in Europa, invece, gli altri campionati, in primis la Lega Serie A (dove il contratto collettivo vieta di giocare ogni due giorni), ma anche la Liga e la Premier League, non potrebbero garantire questa conclusione "regolare".