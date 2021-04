probabili formazioni Serie A, tutte le ultime LIVE sul 31° turno: Dybala-Morata dal 1'

Con la collaborazione di tutti gli inviati di TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito tutte le probabili formazioni del 31° turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati:

CROTONE-UDINESE 1-2 - Il tabellino

(41' e 74' De Paul, 68' Simy)

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (83' Riviere); Pereira P. (46' Rojas), Molina S., Petriccione (77' Cigarini), Reca; Messias; Ounas (77' Zanellato), Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina N. (92' Rodrigo Becao), De Paul, Walace (72' Arslan), Pereyra, Stryger Larsen; Nestorovski (72' Forestieri), Okaka. Allenatore: Luca Gotti.



SAMPDORIA-HELLAS VERONA 3-1 - Il tabellino

(14' Lazovic, 46' Jankto, 73' Gabbiadini, 82' Thorsby)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard (46' Candreva), Thorsby, Adrien Silva, Jankto (86' Tonelli); Verre (46' Keita B.); La Gumina (46' Gabbiadini). Allenatore: Claudio Ranieri.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (77' Lovato), Dimarco; Faraoni, Sturaro (58' Tameze), Barak (77' Favilli), Lazovic; Salcedo E. (81' Colley E.) Zaccagni (58' Bessa); Lasagna. Allenatore: Ivan Juric.



SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - Il tabellino

(31' Bonaventura (F), 14' st rig., 17' st rig. Berardi (S), 30' st Lopez (S))

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (41' st Marlon), Chiriches, Ferrari, Rogerio (1' st Kyriakopoulos); Obiang, Lopez; Traorè (1' st Defrel), Djuricic (1' st Berardi), Boga; Raspadori (31' st Locatelli). Allenatore: De Zerbi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (33' Malcuit), Bonaventura (26' st Callejon), Pulgar, Castrovilli (26' st Eysseric), Biraghi (38' st Kouame); Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini



CAGLIARI-PARMA 4-3 - Il tabellino

(5' Pezzella (P), 31' Kucka (P), 39' Pavoletti (C), 14' st Man (P), 21' st Marin (C), 46' st Pereiro (C), 49' st Cerri (C))

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani (19' st Pereiro), Godin, Carboni; Zappa (13' st Lykogiannis), Marin, Nainggolan, Duncan (19' st Simeone), Nandez (42' st Cerri); Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Tripaldelli, Calabresi, Klavan, Ceppitelli, Asamoah, Deiola, Sottil. All.: Semplici

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (15' st Busi), Osorio, Bani, Pezzella (33' st Dierckx); Grassi, Brugman, Kurtic; Man (27' st Valenti), Cornelius (27' st Pellè), Kucka (1' st Mihaila). A disp.: Colombi, Rinaldi, Alves, Camara, Sohm, Traoré, Brunetta, Gervinho. All.: D'Aversa



MILAN-GENOA 2-1, il tabellino:

Marcatori: 14' Rebic (M), 37' Destro (G), 23' st aut. Scamacca (G)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (17' st Dalot), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (27' st Tonali), Kessie; Saelemaekers (17' st Brahim Diaz), Calhanoglu (43' st Krunic), Rebic; Rafael Leao (17' st Mandzukic). A disp.: Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Meite, Castillejo, Hauge. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Masiello, Radovanovic; Ghiglione (12' st Biraschi), Zajc, Strootman (37' st Behrami), Badelj, Cassata (27' Pandev); Destro (12' st Pjaca), Scamacca (27' st Shomurodov). A disp.: Paleari, Zapata, Portanova, Melegoni, Onguene, Rovella, Czyborra. All.: Ballardini.



LAZIO-BENEVENTO - Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Allenatore: Massimiliano Farris.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Improta, Schiattarella, Ionita; Insigne, Sau; Gaich.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

ATALANTA-JUVENTUS - Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

Allenatore: Pirlo.

BOLOGNA-SPEZIA - Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

TORINO-ROMA - Domenica, ore 18.00, stadio Grande Torino

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

NAPOLI-INTER - Domenica, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.