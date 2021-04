probabili formazioni Serie A, tutte le ultime LIVE sul 33° turno: torna Sirigu tra i pali del Torino

vedi letture

Esaurito, nel giro di un paio di giorni, il progetto Superlega europea, per le squadre italiane, big o meno, è tempo di pensare al campionato, in particolare ad una lotta per le zone europee che si è scaldata notevolmente dopo i risultati dell'infrasettimanale. Discorso che vale anche per il lotto retrocessione dopo la risalita del Cagliari. Di seguito le ultime del 33° turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati:

Articolo in aggiornamento!

GENOA-SPEZIA - Sabato 24 aprile, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Masiello, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pandev, Destro.

Allenatore: Ballardini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi (Erlic), Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Farias (Verde), Nzola (Piccoli), Gyasi.

Allenatore: Italiano.

PARMA-CROTONE - Sabato 24 aprile, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

PARMA (4-3-3): Colombi; Conti, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Man, Cornelius, Mihaila.

Allenatore: D'Aversa.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Messias, Benali, Molina, Reca; Ounas, Simy.

Allenatore: Cosmi.

SASSUOLO-SAMPDORIA - Sabato 24 aprile, ore 20.45, Mapei Stadium

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Traore; Defrel.

Allenatore: De Zerbi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli (Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard (Jankto); Gabbiadini, Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.

BENEVENTO-UDINESE - Domenica 25 aprile, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Letizia; Gaich, Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra, Llorente.

Allenatore: Gotti.

FIORENTINA-JUVENTUS - Domenica 25 aprile, ore 15.00, stadio Artemio Franchi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Allenatore:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

INTER-HELLAS VERONA - Domenica 25 aprile, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

Allenatore: Conte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Juric.

CAGLIARI-ROMA - Domenica 25 aprile, ore 18.00, Sardegna Arena

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Semplici.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Peres; Perez, Pellegrini; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

ATALANTA-BOLOGNA - Domenica 25 aprile, ore 20.45, Gewiss Stadium

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Djimsiti; Pessina, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

TORINO-NAPOLI - Lunedì 26 aprile, ore 18.30, stadio Grande Torino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gattuso.

LAZIO-MILAN - Lunedì 26 aprile, ore 20.45, stadio Olimpico

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (Cataldi), Luis Alberto (Pereira), Fares; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Dalot; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.