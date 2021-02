probabili formazioni Tutte le ultime sul 21° turno di A: Calhanoglu torna titolare nel Milan

Con la collaborazione di tutti gli inviati di TUTTOmercatoWEB.com

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito tutte le probabili formazioni del sesto turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati.

Articolo in aggiornamento!

FIORENTINA-INTER - Venerdì, ore 20.45, stadio Artemio Franchi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamè.

Allenatore: Prandelli.

Ultime da Firenze: Ribery è uscito malconcio dall'ultimo allenamento, ed è in forte dubbio. Spazio a Kouamè.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Allenatore: Conte.

Ultime da Milano: Sanchez in vantaggio su Lautaro, che dovrebbe essere risparmiato per la Coppa Italia.

ATALANTA-TORINO - Sabato, ore 15.00, Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; De Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

Ultime da Bergamo: emergenza sulle corsie, Hateboer è ancora fuori e si adatta De Roon.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Allenatore: Nicola.

Ultime da Torino: Mandragora è pronto e Nicola è pronto a buttarlo subito nella mischia.

SASSUOLO-SPEZIA - Sabato, ore 20.45, Mapei Stadium

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Defrel.

Allenatore: De Zerbi.

Ultime da Sassuolo: Defrel ha superato Caputo, dovrebbe essere lui il titolare davanti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoumé, Maggiore; Farias, Galabinov, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

JUVENTUS-ROMA - Sabato, ore 20.45, Allianz Stadium

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

Ultime da Torino: senza Bentancur, squalificato, spazio in mediana alla coppia Arthur-Rabiot.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Ultime da Roma: dubbio Dzeko-Mayoral, può rientrare il bosniaco.

GENOA-NAPOLI - Sabato, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris DAZN

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Allenatore: Ballardini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Petagna, Lozano.

Allenatore: Gattuso.

Ultime da Napoli: Fabian Ruiz è tornato negativo al Covid-19: verrà, a meno di sorprese, convocato per la sfida.

BENEVENTO-SAMPDORIA - Domenica, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito DAZN

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Caprari, Viola; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Ultime da Benevento: Viola in vantaggio su Insigne come trequartista.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal; Ramirez; Quagliarella, Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.

MILAN-CROTONE - Domenica, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy.

Allenatore: Stroppa.

UDINESE-HELLAS VERONA - Domenica, ore 15.00, Dacia Arena DAZN

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

Allenatore: Gotti.

Le ultime da Udine: Llorente pronto a guidare l'attacco, con lui ci sarà Deulofeu.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Juric.

PARMA-BOLOGNA - Domenica, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

Ultime da Parma: Iacoponi out, Bani e Alves si contendono una maglia al fianco di Osorio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Mihajlovic.

Ultime da Bologna: Orsolini in forte dubbio per un problema muscolare, pronto Skov Olsen.

LAZIO-CAGLIARI - Domenica, ore 20.45, stadio Olimpico

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Ultime da Roma: Radu non è al massimo, ma la sua presenza al momento non è in dubbio.