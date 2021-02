probabili formazioni Tutte le ultime sul 24° turno di A, LIVE! fuori Gervinho, ancora Mihaila dal 1'

vedi letture

Con la collaborazione degli inviati di TUTTOmercatoWEB.com

Terminata la seconda settimana di coppe europee, che ha visto l'eliminazione del Napoli e la terza sconfitta su tre delle nostre squadre impegnate in Champions, per le formazioni italiane è già tempo di ributtarsi sul campionato e magari a programmare la partecipazione alle coppe dell'anno prossimo. Un discorso che non riguarda il Torino, costretto a saltare il turno per le disposizioni dell'ASL dopo i sette positivi riscontrati in squadra: oltre che per i granata, weekend di riposo per il Sassuolo. Di seguito tutte le probabili formazioni del 24° turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati:

Articolo in aggiornamento!

SPEZIA-PARMA - Sabato, ore 15.00, stadio Alberto Picco

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila.

Allenatore: D'Aversa,

BOLOGNA-LAZIO - Sabato, ore 18.00, stadio Renato Dall'Ara

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Mihajlovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Allenatore: Inzaghi.

HELLAS VERONA-JUVENTUS - Sabato, ore 20.45, stadio Marcantonio Bentegodi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

SAMPDORIA-ATALANTA - Domenica, ore 12.30, stadio Luigi Ferraris

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Keita Balde..

Allenatore: Ranieri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel.

Allenatore: Gasperini.

CROTONE-CAGLIARI - Domenica, ore 15.00, stadio Ezio Scida

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; P. Pereira, Cigarini, Molina; Messias; Ounas, Di Carmine.

Allenatore: Stroppa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Nainggolan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Allenatore: Semplici.

INTER-GENOA - Domenica, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Scamacca.

Allenatore: Ballardini.

UDINESE-FIORENTINA - Domenica, ore 15.00, Dacia Arena

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Larsen; Deulofeu, Llorente.

Allenatore: Gotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Allenatore: Prandelli.

NAPOLI-BENEVENTO - Domenica, ore 18.00, Stadio Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne.

Allenatore: Gattuso.

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella; Viola, Ionita, Caprari; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

ROMA-MILAN - Domenica, ore 20.45, Stadio Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Jesus/Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

TORINO-SASSUOLO rinviata a mercoledì 17 gennaio, ore 15.00