probabili formazioni Tutte le ultime sul 25° turno di A, LIVE: le ufficiali delle sfide delle 20.45

Con la collaborazione degli inviati di TUTTOmercatoWEB.com

Primo turno infrasettimanale del 2021 in Serie A e prima occasione per le inseguitrici di mettere un po' di pressione alla nuova capolista, l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri saranno infatti gli ultimi a scendere in campo, a Parma, nel posticipo del giovedì. Prima stagionale anche per Serse Cosmi, chiamato al capezzale del Crotone dopo l'esonero di Stroppa e che dovrà fare di necessità virtù contro l'Atalanta, avendo a disposizione solo due allenamenti prima della discesa in campo. Di seguito tutte le probabili formazioni del 25° turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati:

LAZIO-TORINO (gara non disputata) - Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Caicedo, Muriqi.

Allenatore: Inzaghi.

TORINO: non è sceso in campo





JUVENTUS-SPEZIA 3-0 - Il tabellino

(17' st Morata (J), 26' st Chiesa (J), 44' st Ronaldo (J))

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa (27' st Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (16' st Morata), Frabotta (16' st Bernardeschi); Kulusevski (43' st Di Pardo), Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Dragusin, Fagioli, Peeters, Ake. Allenatore: Pirlo. Clicca qui per le pagelle della Juventus a cura di TMW

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza (41' st Bastoni); Estevez, Leo Sena (40' st Agoume), Maggiore (27' st Acampora); Gyasi, Nzola (27' st Galabinov), Farias (28' st Verde). A disp.: Zoet, Ismajli, Chabot, Ferrer, Ricci, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano Clicca qui per le pagelle dello Spezia a cura di TMW

Clicca qui rileggere il LIVE testuale di Juventus-Spezia a cura di TMW!

SASSUOLO-NAPOLI - Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gattuso.

ATALANTA-CROTONE - Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Ilicic; Malinovskyi; Muriel.

Allenatore: Gasperini.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Zanellato Pedro Pereira, Henrique, Reca; Messias; Simy, Riviere.

Allenatore: Cosmi.

BENEVENTO-HELLAS VERONA - Le formazioni ufficiali DAZN

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Sau; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barák, Zaccagni; Lasagna.

Allenatore: Juric.

CAGLIARI-BOLOGNA - Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Zappa; Joao Pedro, Simeone.

Allenatore: Semplici.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Allenatore: Mihajlovic.

FIORENTINA-ROMA - Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic.

Allenatore: Prandelli.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

GENOA-SAMPDORIA - Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajic, Zappacosta; Shomurodov, Destro.

Allenatore: Ballardini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Verre; Quagliarella, Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.

MILAN-UDINESE - Le formazioni ufficiali DAZN

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Théo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao.

Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Bonifazi, Becao; Molina, De Paul, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Nestorovski, Pereyra.

Allenatore: Gotti.

PARMA-INTER - Giovedì, ore 20.45, stadio Ennio Tardini

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Brunetta, Mihaila.

D'Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.