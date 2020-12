Problema alla caviglia per Pellegrini, Atalanta a rischio? Villar e Pedro si scaldano

Problema alla caviglia per Lorenzo Pellegrini, centrocampista e stella della Roma di Paulo Fonseca. Fastidio accusato oggi per il nazionale azzurro che, spiega a Sky, è così in dubbio per domani. Pronti sia Villar in mezzo che Pedro sulla trequarti, sono loro i tre uomini per due maglie (dipende ovviamente da dove Fonseca avrebbe voluto schierare Pellegrini, ndr).