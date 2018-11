© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vera e propria sfida salvezza. Non può essere definita diversamente la partita di domenica fra Chievo e Bologna. Una sfida non semplice da leggere, vista la situazione delle due squadre. Se da una parte il nuovo Chievo di Ventura è ancora alla ricerca di una propria identità (oltre che della prima vittoria stagionale), dall'altra il Bologna ha mostrato una crescita dal punto di vista delle idee di gioco sebbene manchino ancora equilibrio e solidità. Per questo meglio affidarsi ai numeri: il Chievo è, in Serie A, la difesa più battuta dell'intero campionato. 28 le reti incassate da Sorrentino, ovvero 2,5 a partita. Il Bologna, dal canto suo, sta avendo non pochi problemi a trovare la via della rete: sono 9 i gol messi a segno dalla squadra di Inzaghi, tanti quanti quelli della SPAL e solo uno in più rispetto proprio al Chievo. Numeri per certi versi impietosi, ma che domenica alle 15 potrebbero essere migliorati da entrambe le formazioni.