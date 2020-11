Problema gol per la Fiorentina? Prandelli: "Dobbiamo mettere gli attaccanti nelle condizioni di segnare"

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato anche dei problemi in attacco della sua squadra, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese in Coppa Italia: "Vlahovic è stato l'unico giocatore ad aver superato determinati dati in campo. Dobbiamo essere più avvolgenti nella manovra per mettere i giocatori offensivi nelle condizioni di andare a calciare in porta e rendersi pericolosi. Dobbiamo essere propositivi ma con lo spirito battagliero".