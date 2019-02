Problemi di rinnovo col Barça: l'Inter vuole affondare il colpo per Rakitic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter cerca un partner per Marcelo Brozovic. Lo scrive Tuttosport: nel mirino c'è, con forza, Ivan Rakitic. Problemi sul rinnovo di contratto con il Barcellona, i nerazzurri vogliono approfittarne anche perché l'acquisto di Frenkie de Jong da parte dei catalani, con l'olandese preso dall'Ajax per circa 90 milioni di euro, fa pensare che il croato possa trovare meno spazio in futuro. L'Inter vorrebbe renderlo centrale nel proprio progetto, Ausilio lo voleva già ai tempi dello Schalke 04 ed è considerato il profilo giusto.