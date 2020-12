Problemi per Pedro? Fonseca: "Non è vero, sta bene e domani giocherà"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla sconfitta di domenica contro l'Atalanta: "Farò qualche cambio per domani, abbiamo giocato tante partite e voglio mettere forze fresche per vincere. Vediamo domani ma qualcuno tra Calafiori, Kumbulla e Villar giocherà. Pedro non ha nessun problema fisico e domani giocherà".

Clicca qui per il live della conferenza stampa.