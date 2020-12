Processo a Conte, l'Inter fuori ai gironi per tre anni di fila: ogni volta un punto in meno

Un punto in meno, anno dopo anno. Dovendo tracciare la parabola dell’Inter nelle ultime tre stagioni in Champions League, il percorso è nettamente discendente. I nerazzurri, infatti, nelle ultime tre edizioni della competizione sono sempre stati eliminati prima di approdare agli ottavi di finale. Ogni anno, però, il rendimento è stato in calo, perdendo un punto di volta in volta. Di seguito il riepilogo.

Champions Legue 2018/2019 - Allenatore Spalletti

8 punti - 2 vittorie 2 pareggi 2 sconfitte

Champions Legue 2019/2020 - Allenatore Conte

7 punti - 2 vittorie 1 pareggio 3 sconfitte

Champions Legue 2020/2021 - Allenatore Conte

6 punti - 1 vittoria 3 pareggi 3 sconfitte