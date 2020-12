Processo a Conte, la Champions resta un tabù: tre volte su cinque fuori ai gironi

Fuori dalla Champions League e a nervi tesi. È questa l’immagine di Antonio Conte, tecnico dell’Inter che dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk esce a testa bassa dalla massima competizione continentale. Ancora una volta.

Il miglior risultato: i quarti alla prima occasione. Così, il piazzamento più alto mai raggiunto da Conte in Champions restano i quarti di finale, edizione 2012/2013, alla guida della Juventus. Era il suo esordio da tecnico nella competizione, uscì con un pesante 4-0 complessivo incassato tra andata e ritorno dal Bayern Monaco.

Tre volte su cinque fuori ai gironi. In totale, il salentino ha affrontato cinque volte da tecnico la Champions. I quarti con la Juve e gli ottavi con il Chelsea, poi in ben tre occasioni su cinque è uscito al termine della fase a gironi: una in bianconero, due con l’Inter.

La media punti in nerazzurro. Da piccola del calcio europeo, numeri alla mano. In dodici partite di Champions da tecnico interista, Conte ha ottenuto tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitti: media punti di 1,17 a partita nella prima stagione, di 1 in questa.