Processo a Conte, quando assicurò: "Io non da Champions? Luogo comune"

16 settembre 2019. Alla vigilia della sua prima gara di Champions League sulla panchina dell’Inter, poi per la cronaca pareggiata 1-1 in casa con lo Slavia Praga, Antonio Conte rispondeva in maniera chiara a chi gli chiedeva se lui fosse o meno un allenatore da Champions: “Io non posso rispondere niente, si vive di luoghi comuni. Basta che uno dica qualcosa in televisione che vada bene a tutti e tutti la ripercorrono”. Parole che potete ascoltare in versione integrale nel video in calce e che, rilette oggi, fanno pensare, alla luce del rendimento della squadra in questa annata: “Questa è la mia quarta partecipazione in Champions - spiegava Conte dopo aver riepilogato le precedenti - capisco che ci siano aspettative su di me ma c’è bisogno di lavorare e creare una mia creatura. Io ho lavorato sempre con creature appena nate, altri con creature belle solide. Questa è la differenza con i sapientoni”.