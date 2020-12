Processo a Conte, quattro mesi a fior di pelle: dallo sfogo di agosto a quello di ieri

“Mi spiace perché ho sentito attaccare l'Inter in maniera brutta, attacchi gratuiti per i calciatori e per me e questo non mi è piaciuto perché ho visto poca protezione del club dal mio punto di vista”. È l’1 agosto, l’Inter di Antonio Conte ha appena conquistato la certezza aritmetica del secondo posto dopo aver battuto l’Atalanta, e il tecnico nerazzurro si toglie diversi sassolini dalle scarpe. Uno sfogo clamoroso, diretto soprattutto contro i vertici societari e l’ad Marotta, al termine di una stagione nella quale non erano mancate diverse altre frecciatine (per esempio, sui calendari). Il preludio al possibile addio, in una conferenza stampa fiume nella quale Conte non dà certezze sul futuro e lamenta anche le tantissime difficoltà sul mercato: “Messi? Non avete idea di cosa ho dovuto fare per prendere Lukaku”.

Il patto di Villa Bellini. Dopo quello sfogo, Conte detta condizioni chiare per rimanere in nerazzurro. Vuole più presenza da parte del presidente Zhang, una comunicazione più efficace e soprattutto un mercato più condiviso. La società, da parte sua, non ha mandato giù dichiarazioni pesanti, che come detto fanno il paio con la seconda parte di campionato, tutta vissuta all’insegna delle potenziali bordate e di una crisi di rigetto apparentemente in corso d’opera. Si arriva così al 25 agosto: a Villa Bellini, a Somma Lombardo, nella provincia varesotta tanto cara a Marotta (che sperava di tenere segreto l’incontro), si tengono gli stati generali dell’Inter. Conte incontra Zhang, lo stesso Marotta, Antonello e Ausilio. Resta all’Inter, ma vengono dettate le linee guida per andare avanti. Sul piano della comunicazione. Ma anche su quello del mercato. Dove, per la cronaca, si trova un compromesso: Conte sarà accontentato sotto il profilo tecnico dei nuovi acquisti e profili (due esempi su tutti: Vidal e Kolarov), ma Suning non allargherà più di tanto i cordoni della borsa. La pandemia si fa sentire, e la soluzione mette più o meno d’accordo tutti. Anche il tecnico, che in questo modo, nonostante l’esoso stipendio, ha per certi aspetti meno pressioni circa la nuova stagione.

Lo sfogo di ieri. Questa volta non contro la società, ma rivolto a chi gli chiedeva conto di un’eliminazione precoce, perché l’Inter comunque in estate si è rinforzata e sulla carta non ha nulla da invidiare a Shakhtar Donetsk e Borussia ‘gladbach. Dei due 0-0 con gli ucraini, demoliti ad agosto in Europa League. E dell’incapacità di andare oltre determinate rigidità tattiche, per esempio quella relativa al mai riuscito inserimento di Eriksen. La risposta? A fior di pelle, anche nei confronti di chi, come Fabio Capello, qualche piano B in carriera l’avrà pur pensato e sfruttato. Per certi versi, l’esito esplosivo di quattro mesi vissuti nella costante difesa del proprio lavoro, in quella che qualcuno ha definito una sindrome da accerchiamento. Più percepito che reale, e tirare fuori gli artigli non sta dando grossi frutti. Forse il compromesso non ha accontentato davvero tutti.