© foto di Federico De Luca

La Premier League è pronta a regolamentare le commissioni per i procuratori. Solo in Inghilterra, i costi per le commissioni hanno toccato quota 250 milioni di euro nell'ultima stagione. Una cifra troppo alta che adesso dall'Inghilterra vogliono drasticamente abbassare, facendo pagare gli emolumenti ai procuratori ai calciatori e non più alle società.

Il portale Skysports.com spiega che l'idea della Lega è quella di legare le commissioni agli stipendi dei calciatori, e non ai singoli trasferimenti. In questo modo, i procuratori non avranno più interessare a spostare con frequenza i propri assistiti.