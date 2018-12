© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio immediato del Parma e stavolta non può nulla Sorrentino: destro a girare violentissimo direttamente da calcio piazzato che Bruno Alves va a mettere sotto il sette, segnando il suo secondo gol in maglia crociata, ancora una volta al Tardini. Dedica scontata per il compagno Alberto Grassi, infortunatosi gravemente in settimana al ginocchio e che ha già concluso la sua stagione.