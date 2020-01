Pier Paolo Mariani, professore che ha operato al ginocchio Nicolò Zaniolo, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando dell'operazione e dei tempi di recupero del giocatore della Roma: "Si è trattato di una lesione del crociato con interessamento del menisco, non ci sono state particolari difficoltà nell'intervento. Ora il ragazzo deve cominciare il suo percorso riabilitativo, la Roma provvederà a questo. La società ne ha avuti tanti di infortuni analoghi negli ultimi anni, non ci saranno problemi".

I tempi di recupero - Il professore ha poi parlato di quando Zaniolo potrà tornare in campo: "Potrebbe tornare a giocare in vista dell’Europeo, ma nessun commissario tecnico occupa una casella con un punto interrogativo, per una presenza che può essere un’incognita". Parole poi anche sul recupero record di Insigne che tornò dopo 4 mesi, o Rudiger, dopo 4 e mezzo".