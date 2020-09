Professionalità e impegno in attesa di definire il futuro: Suarez vuole lasciare un buon ricordo

Dopo la mancata convocazione per l'amichevole di sabato contro il Nástic de Tarragona, Luis Suarez si è allenato normalmente oggi alla Ciutat Esportiva, in attesa di nuovi sviluppi sul suo futuro. L'uruguaiano ha completato l'intera sessione agli ordini di Ronald Koeman, come qualsiasi altro calciatore della rosa. Ha svolto tutti gli esercizi, rispettando così il suo impegno per il club nonostante la sua situazione scomoda. L'attaccante sta lavorando con la massima intensità e professionalità: secondo As, non vuole lasciare un brutto ricordo, né essere rimproverato.