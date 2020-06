Progetto e bonus: ecco il piano del Milan per Donnarumma. Entro fine mese l'incontro con Raiola

Lo 0-0 di Torino non è servito a niente (in finale ci è andata la Juve) - scrive il Corriere della Sera - ma resta comunque un ottimo risultato per il Milan ottenuto contro la squadra più forte del torneo e in piena emergenza. A spiccare, all’Allianz Stadium, non sono stati Cristiano Ronaldo o altri, ma Donnarumma, il quale, oltre a disinnescare il rigore calciato dallo stesso CR7, ci ha messo le manone in almeno altre due-tre occasioni, tenendo aperto il discorso qualificazione fino all’ultimo.

Il piano - Dunque, Donnarumma è il vero top player di questo Milan - continua il Corriere della Sera - che farà bene ad affrontare al più presto la questione relativa al suo rinnovo. Il giovane portiere ha il contratto in scadenza nel 2021, quindi il rischio di perderlo a costo zero tra un anno esiste. Entro fine mese Gazidis incontrerà Raiola per fare il punto della situazione. Un "faccia a faccia chiave". Il Milan starebbe pensando di proporgli uno stipendio base sui 5-5.5 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus che gli consentano di pareggiare facilmente - e poi superare - l’attuale ingaggio da 6 milioni.

Rinnovo a medio termine? - Una cosa è certa: Donnarumma sarebbe felice di restare - e questo è un punto a favore del club rossonero - ma ovviamente chiederà garanzie tecniche, oltre che economiche. A dare una mano al Milan potrebbe però essere la svalutazione dei cartellini causata dalla crisi post-Covid. Raiola - conclude il Corriere della Sera - sa bene che se c’è un momento sbagliato per vendere è proprio questo. Ecco perché al Milan e allo stesso Gigio potrebbe convenire un rinnovo a medio termine (2023 o 2024) per poi riaprire il discorso fra un anno.