Promesso sposo del Milan: Reina-Napoli ai titoli di coda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un futuro apparentemente già scritto, quello di Pepe Reina. Il portiere classe '82 ha capito, già durante la scorsa estate, che il rinnovo col Napoli non sarebbe arrivato e allora ha - anche giustamente - iniziato a guardarsi intorno. Fino a trovare un accordo di massima col Milan, senza però mai mollare nulla tra i pali del Napoli e mostrando la solita professionalità con la promessa di onorare fino all'ultima giornata di campionato la casacca partenopea.

Perché quello tra la piazza azzurra e l'ex estremo difensore di Liverpool e Bayern Monaco è un rapporto speciale, ma non sarà l'affetto reciproco a permettergli di chiudere la carriera in azzurro. A prescindere o meno dall'obiettivo Scudetto, che vede il Napoli in lotta con la Juventus ma in ritardo di quattro punti. Perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo le cose in chiaro prima dell'inizio della nuova stagione, col patron che non vede l'esigenza di accontentare le pretese economiche di Reina e del suo entourage per guardare avanti e puntare su un portiere più giovane.

E allora lo spagnolo ha ascoltato le sirene di mercato provenienti da Milanello, dove gli offrono tre milioni di euro a stagione con un contratto biennale e opzione per la terza annata insieme. Senza sottovalutare la prospettiva di essere titolare nel prossimo campionato, poiché Gianluigi Donnarumma potrebbe volare tra i pali di un top club straniero. Parte della tifoseria napoletana lo rimpiangerà ma forse, con Reina alla soglia dei 36 anni, per il bene di tutti è giusto voltare pagina.