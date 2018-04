Pronta l'asta a tre cifre per Milinkovic-Savic: sarà un'estate bollente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono innegabili i progressi fatti evidenziare da Sergej Milinkovic-Savic nel corso dell'ultima stagione, anche se più in generale sarebbe corretto specificare nell'ultimo anno solare. La si dica come si vuole, il centrocampista serbo della Lazio si sta rendendo autore di prestazioni sontuose e tanti gol - già 11 - in stagione, tra campionato e coppe. Essendo poi un classe '95, il mercato intorno al suo nome non può che veder girare cifre molto elevate. C'è chi dice, e tra questi probabilmente c'è in prima fila il presidente della Lazio Lotito, che neanche 100 milioni potrebbero bastare per strapparlo ai biancocelesti, anche se c'è da stentare a credere al possibile rifiuto di fronte ad un'offerta del genere. Secondo il CIES, osservatorio sul calcio, il valore del serbo è quello più aumentato tra tutti quelli dei calciatori di Serie A in questa stagione, allo stato attuale valutato ben 70 milioni di euro. Le speculazioni non mancano in questo momento attorno al suo nome, e la riprova c'è ad esempio la notizia che lo vedrebbe aver lasciato il suo originale agente Kezman in favore del potentissimo Mendes, che a quel punto farebbe poi da trampolino per un approdo al Real Madrid. Alla finestra però sembrerebbero esserci anche Manchester City ma soprattutto PSG, mentre entro i confini nazionali la Juventus è l'unica società a poter pensare di inserirsi nella corsa. Dove finirà Milinkovic-Savic ancora è avventato dirlo, ciò che è certo è che nel corso della prossima estate, nella quale è bene non dimenticarsi che ci saranno i Mondiali in Russia, il giocatore scatenerà sul suo conto un'asta multimilionaria, che potrebbe concludersi anche con un'offerta a tre cifre in favore della società di Lotito.