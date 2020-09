Pronto il Milan formato Europa: oggi le prove generali contro il Brescia

Giovedì prossimo il Milan scenderà nel suo primo impegno ufficiale della nuova stagione nella trasferta irlandese contro lo Shamrock Rovers, valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Oggi pomeriggio contro il Brescia a Milanello ci saranno le prove generali della squadra che molto probabilmente andrà in campo in Europa, senza Romagnoli ma con Sandro Tonali. Proprio l’ex Brescia sfiderà la squadra che l’ha portato in serie A, in una sorta di derby del cuore. E dopo aver segnato il primo gol in rossonero nell’amichevole contro il Vicenza, Brahim Diaz è pronto ad imporsi in rossonero, sfruttando la squalifica di Ante Rebic in Europa: “È un piacere essere qui. Questo è un club con una storia immensa, che ha finito molto bene l'ultima stagione”, ha spiegato lo spagnolo. “È davvero un piacere giocare qui ed è speciale allenarsi a Milanello, ci sono tantissimi servizi e strutture per fare le cose in grande – ha detto in conferenza -. La cosa importante è allenarsi e provare tutte le tattiche per metterle in pratica. L'accoglienza è stata davvero calorosa, stupenda. È un club con una storia centenaria e spero di poter fare grandi cose con questo club". Brahim Diaz ha poi ricordato l’emozione di lavorare Ibrahimovic e altri giocatori importanti: “Hernandez è un fenomeno, ma non l'ho ancora conosciuto. È un piacere giocare con Zlatan. Il mio idolo è Iniesta perché lo guardavo sempre da piccolo e sono cresciuto con lui. Ma ci sono tante scelte".