Pronto lo staff per Pirlo: Baronio e Gagliardi ci sono, il nuovo preparatore sarà Bertelli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sullo staff di Andrea Pirlo alla Juventus. Ci sarà Roberto Baronio con lui, atteso anche Antonio Gagliardi per la match analysis, collaboratori che aveva scelto per l'Under 23. Da capire chi sarà il vice, ancora da scegliere, non dovrebbero esserci Giovanni Martusciello e Daniele Tognaccini. Il nuovo preparatore sarà Paolo Bertelli, pronto a salutare la Sampdoria.