Difficile da spiegare, difficile da capire come un difensore che è presente nella lista dei 30 finalisti per il Pallone d'Oro 2019 possa rendersi protagonista di tutti questi errori. Come, da punto di forza, Kalidou Koulibaly si sia trasformato in criticità di un Napoli che continua a pagare a caro prezzo le sue ingenuità.

Il rigore concesso oggi al Red Bull Salisburgo che ha sbloccato la partita è spiegabile solo con una mancanza di serenità, e quindi di lucidità, sempre più palese. Non è certo un problema di reparto, non può più essere un problema di condizione fisica come nelle prime disastrose uscite.

Adesso è un problema di testa, di errori che si susseguono con una continuità preoccupante. Decisivo in negativo su entrambi i gol dell'Atalanta, tra i peggiori sabato all'Olimpico contro la Roma. E stasera di nuovo protagonista in negativo. Come con la Juventus, come col Cagliari, come contro l'Atalanta, come stasera. Troppe serate no in troppo poco tempo e a pagare è sempre il Napoli, alle prese con un inizio di stagione a dir poco problematico.

