Prospettive milanesi: Inter in cerca di grandeur, Milan di un progetto

Il paradosso racconta di una società che non vince nulla da un decennio, ed un’altra che nello stesso lasso di tempo qualche trofeo lo ha raccolto sino all’ultimo soli 4 anni fa. Un paradosso, appunto, perché ad oggi sarebbe quantomeno complicato trovare un tifoso del Milan che non accetterebbe di scambiare la propria situazione societaria con quella dei cugini nerazzurri. Se sul fronte Inter, infatti, la proprietà di Suning sta dando concreti segnali di ritorno ai vertici del calcio italiano e continentale, l’altra sponda del Naviglio è alle prese con l’ennesima prospettiva di rivoluzione. Da una parte una dirigenza consolidata sotto la guida dell’artefice dell’epopea Juventina Giuseppe Marotta, dall’altra un grosso punto di domanda legato agli interpreti che occuperanno le scrivanie nei mesi a venire. L’uomo individuato è come noto Ralf Rangnick, tuttavia complice la stagione ancora in corso, restano nebulosi i dettagli legati all’accordo ed al ruolo che il tedesco verrà a rivestire in rossonero. Ciò che ne risente in maniera principale sono le tempistiche legate al mercato, e così mentre l’Inter dopo avere accolto negli ultimi mesi profili di livello assoluto quali Antonio Conte e Romelu Lukaku ha consolidato i suoi investimenti con l’anno nuovo attraverso i colpi Eriksen ed Hakimi; il Milan si è affidato alla sempreverde ma attempata classe di Ibrahimovic per risollevare una stagione altrimenti nefasta. E vive peraltro un’estate che si prevederà ricca di smottamenti rispetto a contratti in scadenza da rinnovare come quello di Donnarumma, e profili promettenti da cercare di valorizzare in perfetto stile Red Bull Lipsia: ovvero l’ultima creatura del demiurgo Rangnick. Due metà blasonate di una Milano in cerca di rilancio, ma che per il momento sono alle prese con prospettive ben diverse.