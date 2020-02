vedi letture

Proteste del Parma avranno conseguenze domani? De Zerbi: "Mariani è una garanzia"

"ll Parma in settimana si è lamentato degli arbitri: teme delle conseguenze? Cosa pensa del challenge per il VAR?" Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che che alla vigilia della sfida contro il Parma ha risposto così: "Mariani è una garanzia, non mi faccio questi problemi. Il Parma si è lamentato come ci siamo lamentati noi a Genova. Ognuno deve cercare di fare il proprio lavoro, partiamo tutti dalla buona fede non dal fatto che si debba ripristinare la settimana prima, altrimenti non ha senso. Sul challenge, ho letto che la VAR è uno strumento importante ma ora si sta facendo confusione e sono d'accordo, sui falli di mano, su alcune situazione che il tempo sistemerà. Sicuro il VAR è uno strumento che migliora, poi bisogna capire e migliorare l'utilizzo".

