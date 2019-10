Protezione civile Genova: "Samp-Roma a rischio, non abbiamo certezze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse ore di è parlato del rischio rinvio della sfida tra Sampdoria e Roma a causa dell'allerta meteo e anche se al momento non ci sono segnali che possano portare allo slittamento della gara una decisione definitiva verrà presa solo nelle prossime ore. Ai microfoni del Corriere dello Sport è intervenuto Sergio Gambino, consigliere comunale con delega alla protezione civile di Genoa che ha spiegato che al momento non ci sono certezze in merito: "A seconda del tipo di perturbazione decideremo per l'allerta gialla, arancione o rossa per il weekend e in caso di allerta rossa non si giocherebbe, visto che sarebbe troppo pericoloso. Con quella arancione possiamo autorizzare l'apertura dello stadio".