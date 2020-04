Protocollo FIGC, se un calciatore fosse positivo? Ecco le regole

Cosa succederebbe in caso di positività di un calciatore durante gli allenamenti? Il protocollo della FIGC spiega che se si dovessero manifestare improvvisamente sintomi sospetti per una infezione da Covid, il soggetto dovrà essere isolato in una stanza areata, senza che nessuno possa accedervi a parte le squadre di emergenza. In caso di accertata positività si procederà a isolamento fiduciario, ripristino delle misure di distanziamento e sospensione temporanea degli allenamenti fino alla ripetizione dei test molecolari e sierologici, ripetuti ogni 5-7 giorni. Pulizia e santificazione dei locali.