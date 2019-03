Protti: "Mancini sta facendo qualcosa di diverso. Kean un predestinato"

© foto di Federico De Luca

Igor Protti, ex attaccante anche di Lazio e Napoli e oggi club manager del Livorno, ha parlato nel corso del Live Show di MC Sport: "Mi piace il nuovo corso di Mancini, ha dimostrato di voler fare qualcosa di diverso e importante. Ha avuto il coraggio di convocare Zaniolo quando ancora non aveva giocato in Serie A. Ho avuto la fortuna di giocare insieme a Mancini e aveva gli occhi dietro la testa, aveva qualcosa in più anche da calciatore. Certo questo metodo comporta dei rischi ma Mancini credo abbia messo tutto in preventivo perché in Italia è facile passare dall'entusiasmo alle critiche. Dobbiamo cercare di sostenere questo progetto perché per un cambio radicale come sta portando avanti Mancini serve tempo. Contro la Finlandia abbiamo visto un centrocampo vicino a quello che è stato il reparto della Spagna degli ultimi anni. E' il segnale che Mancini vuole creare qualcosa di importante anche dal punto di vista del gioco".

Da attaccante che pensi di Quagliarella e Kean?

"Fabio alza l'età media della Nazionale ma con meriti incredibili, sta facendo un qualcosa di pazzesco e lo fa con grande naturalezza. Potrà essere importante per la Nazionale. Kean è stato il primo 2000 a esordire in A e in Nazionale ha segnato all'esordio. E' un predestinato".

Nei movimenti di Kean rivedi qualcosa di Drogba?

"Non è un paragone azzardato perché anche Kean punta sempre al sodo e cerca sempre di fare qualcosa di importante. Dobbiamo cercare di non caricarlo di troppe aspettative perché parliamo di un ragazzo giovanissimo e dobbiamo fare attenzione. Cerchiamo di avere il giusto equilibrio però è chiaro che ha davanti a sé una carriera importantissima. Ci sono due modi per crescere o andare in una squadra meno forte per trovare spazio o allenarsi con grandi campioni come ha la Juventus".

Che pensi di Barella?

"Quello che stupisce di questi ragazzi è la personalità con cui sa scendere in campo. Il carattere che sta mettendo nel Cagliari ne è un'altra dimostrazione. Significa avere qualità morali oltre a quelle tecniche e questo ci fa ben sperare per il futuro".

Che pensi delle prossime gare del Livorno?

"Ripartiamo dalla gara contro il Perugia contro un mio ex compagno alla Lazio, Nesta. Ci sarà da combattere ma si può sempre fare qualcosa di buono. Per noi sarà dura ma speriamo di rendere la vita dura anche al Perugia. Nesta può allenare in Serie A anche perché ha idee chiare e sta trovando la giusta serenità. Vi assicuro che anche lui aveva grande personalità e maturità anche da ragazzino".