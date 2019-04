Prova di maturità fallita per la Samp: troppi alti e bassi, l'Europa è lontana

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria col Milan aveva un po' illuso la Sampdoria, ma ci hanno pensato Torino e Roma a far tornare i blucerchiati con i piedi per terra. Due sconfitte diverse per il modo in cui sono arrivate ma due prestazioni ugualmente deludenti per la squadra di Giampaolo, che al termine della giornata perderà altro terreno dalle rivali nella corsa all'Europa. Il mister doriano le ha provate tutte per vincere prima e pareggiare poi, senza ottenere grossi risultati da una squadra che sembra aver smarrito quegli automatismi a tratti perfetti ammirati nelle scorse settimane.

E se anche Quagliarella si inceppa, sono davvero dolori. Il bomber azzurro, dopo la sosta, non è ancora riuscito a trovare la rete: a secco con Milan e Torino, poco cercato stasera e impreciso nello sfruttare l'unica occasione avuta, proprio in apertura. Il numero 27, però, resta un punto di riferimento importante anche nelle serate più complicate, ma la Samp ha bisogno di trovare qualcuno che sia decisivo quasi allo stesso modo. Un discorso che vale sicuramente per i compagni di reparto, Defrel e Gabbiadini - che comunque hanno segnato rispettivamente contro i rossoneri e i granata - , ma anche per i centrocampisti, i cui inserimenti sono fondamentali nel sistema di gioco dei liguri. Che ora devono ritrovare un po' di certezze e smaltire le scorie di questa doppia batosta, per provare a rientrare nel treno che porta alle Coppe europee.