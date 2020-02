vedi letture

Provaci ancora Bruno: dieta e allenamenti speciali per conquistare Fonseca

Tutte le strade portano a Roma. E’ il caso di Bruno Peres che, dopo aver fatto ritorno in Brasile (prima al San Paolo e poi al Recife), è rientrato nella Capitale durante il mercato invernale e sabato sera a Bergamo potrebbe scendere in campo da titolare della fascia destra. Una scalata frutto, non solo del suo impegno, ma anche della cessione di Florenzi, dell’infortunio di Zappacosta e delle prestazioni non esaltanti di Santon.

CHANCE - A gennaio Petrachi è stato chiaro: “Bruno resta, avrà la sua possibilità, ma al primo errore va a casa”. D’altronde era difficile immaginare il contrario da chi lo aveva portato in Italia. “L’ho preso io al Torino” ha spiegato il diesse che spera di poter rivedere il giocatore degli anni granata con Ventura. L’occasione arriverà sabato contro l’Atalanta. Cliente non facile, ma il brasiliano è stato uno dei pochi nelle ultime due partite a dimostrare un minimo di intraprendenza in più. In tre partite ha disputato 75 minuti di cui 2 a Marassi con il Genoa, 45 con il Sassuolo e altri 29 contro il Bologna fornendo anche l’assist a Mkhitaryan per il gol del 2-3.

LAVORO - Miglioramenti, seppur piccoli, che hanno fatto piacere ad allenatore e dirigenti. Bruno Peres, inoltre, da quando è rientrato è stato esemplare: post social solo degli allenamenti, mai un ritardo e per ora abbandonate le “ragazzate” che ogni tanto hanno contraddistinto la sua precedente esperienza in giallorosso. Dal raduno a Trigoria post festività natalizie ha perso peso grazie al piano alimentare studiato con il nutrizionista della Roma, quotidianamente si ferma a parlare con Fonseca e il suo staff per capire meglio le dinamiche di gioco del portoghese e durante gli allenamenti sono tante le volte che viene ripreso soprattutto nelle fasi di studio degli schemi difensivi. Come dice Fonseca: “Bruno fa benissimo in attacco, ma deve migliorare dietro”. Ecco, in questi giorni quantomeno l’impegno ce lo sta mettendo. Adesso sarà il campo a dare il responso definitivo.