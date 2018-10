Prove da uomo ovunque per Bernardeschi: Allegri costruisce il suo asso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un po’ trequartista, un po’ interno di centrocampo. Dopo gli appena 74 minuti rimediati contro Frosinone, Bologna e Napoli, Federico Bernardeschi torna titolare nella Juventus che si appresta a sfidare lo Young Boys. Prove da uomo ovunque di Allegri per il ragazzo di Carrara, che in questo primo scorcio di stagione ha dimostrato di poter essere un vero e proprio asso nella manica del tecnico livornese.

Con Pjanic a costruire e Matuidi a dare sostanza al centrocampo, il compito di Bernardeschi sarà verosimilmente un mix tra quel che sappiamo tutti sa già fare e quello che Allegri vorrebbe fargli fare in futuro. Trequartista con il compito di supportare Mandzukic e Dybala in fase di possesso, interno di centrocampo a rinfoltire la mediana quando la Juve (prevedibilmente di rado) dovrà affrontare il possesso svizzero. Un elastico tra centrocampo e attacco, forse quel che è mancato ai bianconeri per essere convincenti al 100% sin qui in stagione. Sono arrivati al 99, per ora. Il punto percentuale lo potrebbe aggiungere Berna: test morbido, si può dire. Ma Allegri prepara un futuro da uomo ovunque per il numero 33, potenziale arma in più della squadra più forte d'Italia e più ambiziosa d'Europa.