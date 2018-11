Provedel, la rivincita dell'ex e una titolarità non più in discussione

© foto di Federico Gaetano

Con il cambio in panchina e dopo le cinque reti subite nella sfortunata trasferta di Napoli, il posto da titolare di Ivan Provedel sembrava essere più che mai in discussione. Tanto più perché alle sue spalle scalpitava Pietro Terracciano, sempre in campo nelle prime otto giornate e autore di diversi interventi salva-risultato, in particolare contro il Milan.

Beppe Iachini, per la sua prima assoluta da allenatore dell'Empoli, ha scelto però di dare ancora fiducia al classe '94 nativo di Pordenone, alla sua prima stagione in Serie A dopo una lunga gavetta nelle categorie minori e una trafila nel settore giovanile proprio dell'Udinese, l'avversario di giornata. E ha avuto ragione, perché Provedel lo ha ripagato con una prestazione da vero e proprio supereroe, in una partita dominata dalla formazione di Velazquez per larghi tratti, come dimostrano le statistiche che riportano ben 22 tiri in porta dei friulani. La squadra toscana, nei momenti più complicati, è rimasta a galla solo grazie al suo numero 1, che ha mantenuto il risultato sullo 0-0 con interventi straordinari su Pussetto, Stryger Larsen e De Paul nel primo tempo. Poi, nel finale, ha congelato il 2-1 con un salvataggio miracoloso sulla conclusione a botta sicura di D'Alessandro. La nuova avventura è cominciata nel migliore dei modi per Iachini, con tre punti attesi dal 19 agosto, quando i toscani sconfissero il Cagliari nel match d'esordio. A questo punto, qualcuno dovrà offrire almeno una cena all'ex estremo difensore di Perugia e Pro Vercelli.