Provedel sbaglia, Caicedo realizza. Lazio-Empoli è 1-0 dopo i primi 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio avanti 1-0 sull'Empoli al termine dei primi 45 minuti grazie alla rete, su calcio di rigore, di Felipe Caicedo.

Partita che vede le due squadre schierate in modo speculare col 3-5-2 e infatti almeno inizialmente la gara resta abbastanza bloccata, con pochi guizzi degni di nota.

Dopo una manciata di secondi si fa vedere la Lazio con un bel cross tagliato di Romulo su cui l'incerto Provedel riesce a cavarsela. Al 7' ecco anche l'Empoli con il solito Ciccio Caputo, bravo a saltare secco Bastos e concludere in porta.

Nella parte centrale del primo tempo succede poco o nulla, con la Lazio che fa possesso e l'Empoli che prova a far male in ripartenza, sfruttando spesso gli errori in appoggio dei biancocelesti. Poi, al 33esimo, si fa vedere Milinkovic con un bel colpo di testa in allungo che Provedel controlla. Il numero 1 dell'Empoli si supera 4 minuti a tu per tu con Correa, lanciato a rete ancora da Milinkovic. Ma le emozioni del primo tempo del portiere dell'Empoli non sono finite qua, visto che al 41esimo commette un fallo tanto ingenuo quanto pesante su Caicedo, bravissimo a sfruttare un'incertezza nella ripartenza dell'azione empolese e conquistarsi il calcio di rigore. Sul dischetto va proprio l'ex Espanyol che con freddezza trasforma e porta il risultato sull'1-0.