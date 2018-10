Pruzzo: "Roma, cercherei di intervenire per un terzino destro"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

La Roma pensa al suo futuro e alle strategie per il mercato di gennaio. Potrebbe intervenire a centrocampo ma la vera priorità sembra essere in difesa. "Non credo che finora siano emersi particolari punti deboli, semmai il ruolo più scoperto è quello del terzino destro, anche in considerazione del fatto che Karsdorp ha ancora qualche problema", dice Roberto Pruzzo grande ex attaccante giallorosso, in un'intervista al sito TimGate. "Questa situazione comporta che in quella posizione venga adattato Florenzi. In avanti invece ci sono varie soluzioni ma ci sarà da valutare Schick e capire se potrà essere davvero l'alternativa a Dzeko".

Ad oggi lei che pensa di Schick?

"Il primo anno dovrebbe essere di assestamento e quest'anno dovrebbe essere quello in cui vederlo al meglio. In caso contrario non saprei: Dzeko ha trentuno anni e sta dimostrando di saper tenere botta alla grande però è chiaro che in prospettiva futura dovranno essere fatte delle valutazioni".

C'è Under che dovrà prolungare il contratto: si dice che ci sia anche il Bayern Monaco su di lui...

"Se ne dicono tante.. E' partiuto bene però finora ha realizzato solo un gol ed è pochissimo. Vedremo se la roma in chiave futura potrà puntare su di lui".

Piatek lo prenderebbe....

"E' ambito da tante squadre, ha un'impressionante capacità di segnare e Preziosi sarà attento a tutti i particolari su questo giocatore. L'importante è che continui a segnare. Credo che già gennaio bisognerà seguire l'evoluzione di questa situazione".

A chi lo paragona?

"Faccio fatica ad accostarlo a qualcuno, si rischia di scomodare grandi campioni e di fare poi delle brutte figure...".