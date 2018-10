PSG, ag. Bernat: "Napoli? È vero, in estate c'è stato qualche interesse"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente dell'esterno del PSG Juan Bernat, Jose Manuel Tarraga, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte a poche ore dalla sfida di questa sera tra il Napoli e il club francese: "Tra tutte le squadre che ci sono nel girone il Napoli è una delle più forti, sarà una bellissima sfida, e con tutto il rispetto della Stella Rossa con il Liverpool azzurri e Psg si contenderanno il passaggio del turno. Quando cominciò l’avventura di Ancelotti al Bayern è stato un po’ difficile per Juan, perché dopo una grande estate subì un infortunio molto grave che lo ha tenuto lontano dal calcio per 5 mesi, il rientro non è stato facile, ma il rapporto tra i due è stato sempre ottimo, di mutuo rispetto. È vero in estate c’è stato questo interesse che alla fine non si è concretizzato, anche ai tempi di Benitez ci furono contatti, il rapporto con Rafa è ottimo dai tempi del Valencia, il tecnico spagnolo ha cercato di portarlo con sé anche in altre squadre".