PSG, Al-Khelaifi elogia Cristiano Ronaldo: "Non ha limiti, vuole migliorare ogni giorno"

Votato dall'autorevole rivista France Football come "personaggio più influente nel mondo del calcio, Nasser Al-Khelaifi ha parlato della sua ammirazione per Cristiano Ronaldo: "Non ha limiti, ammiro la sua implacabile forza di volontà. Anno dopo anno, mostra una determinazione unica. Vuole sempre migliorare ogni giorno. La sua generosità fuori dal campo non è pienamente riconosciuta". Il presidente del PSG ha poi parlato dell'importanza che all'epoca hanno avuto Ibrahimovic e Beckham quando hanno scelto di firmare per il suo club. Sull'inglese, in particolare, ha speso elogi: "Ci ha aiutato molto nel processo di trasformazione del club, con la sua determinazione per arrivare al successo, il suo senso del lavoro di squadra, il suo desiderio di essere coinvolto nella formazione e in tutti i dettagli del club".