PSG al lavoro per il riscatto di Icardi: Draxler possibile contropartita per l'Inter

L'Equipe oggi in edicola fa il punto sul mercato del Paris Saint-Germain e spiega che la società parigina potrebbe pensare di inserire Julian Draxler come potenziale contropartita per arrivare al riscatto di Mauro Icardi. Il PSG non spenderà infatti i 70 milioni di euro previsti dalla clausola fissata con l'Inter e pensa a contropartite come quella dello'ex giocatore dello Schalke 04.