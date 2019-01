© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il PSG sta attendendo il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti per lanciare un altro assalto ad Allan. E' quanto scritto oggi da Il Mattino, secondo cui se dovesse essere ritoccata verso l'alto l'offerta da 100 milioni di cui si parla il Napoli potrebbe cominciare a vacillare. Chiaramente per fine stagione, perché a gennaio non si muove nessuno dei pezzi pregiati e questo è certo. Il club parigino sarebbe tentato di gettare Edinson Cavani nell'affare, ma Cristiano Giuntoli ha già ribadito il suo 'no' al ritorno del Matador.