PSG, Areola: "Buffon? Non rispondo. Il mio futuro dopo il Mondiale"

Alphonse Areola, portiere del PSG e della Nazionale francese, recentemente accostato al Napoli di Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia: "Essere il terzo portiere della Nazionale non è frustrante. Per la prima volta disputerò una competizione internazionale con i Bleus, ed è una cosa eccezionale. Mi metterò a disposizione dei miei compagni per far sì che siano sempre preparati al 100% per ogni partita. Se l'incertezza sul mio futuro condizionerà la concorrenza in squadra? Non è una situazione complicata, vivrò questa esperienza in modo molto profondo. Del mio futuro ne parleremo poi, ora non è il momento giusto. Ne parleremo dopo il Mondiale. L'arrivo di Buffon è un bene per il PSG? Non risponderò a questa domanda".