PSG arrivato a Lisbona in vista dell'Atalanta. Col gruppo ci sono sia Mbappé che Verratti

Il PSG è arrivato in queste ore a Lisbona, dove domani sera affronterà l'Atalanta ai quarti di finale di Champions League, dopo il ritiro dei giorni scorsi a Faro, nel sud del Portogallo. Il gruppo di Tuchel è arrivato nella capitale lusitana al gran completo, presente anche Marco Verratti nonostante l'assenza certa contro i nerazzurri. Con lui anche Kylian Mbappé, la cui situazione è in costante evoluzione: ieri in casa PSG si respiravano buone sensazioni in merito alla sua presenza, ma gli ultimi dubbi saranno sciolti solo nella seduta di rifinitura. All'arrivo all'hotel il gruppo parigino è stato applaudito da alcuni tifosi presenti.