Spesa italiana per il Psg. Questa è almeno la volontà di base da parte del club transalpino, desideroso di trovare un centrocampista in grado di mantenere competitive per i massimi livelli le ambizioni della squadra di Tuchel. A questo proposito va segnalata la volontà di portare avanti con il Napoli l’assalto ad Allan, con tanto di proposta monstre in grado di mettere a repentaglio la volontà partenopea, per il momento ferrea, di non privarsi del brasiliano. In seconda battuta, trovano conferma le suggestioni francesi legate al nome di Radja Nainggolan. La volontà reciproca del belga e dell’Inter di proseguire insieme non è da mettersi in discussione, tuttavia qualora l’assalto ad Allan dovesse fallire, un sondaggio più approfondito per l’ex giallorosso verrebbe tentato. Idea lontana dal concretizzarsi ma comunque meritevole di essere segnalata.