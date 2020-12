PSG-Basaksehir sospesa, la UEFA apre un'indagine disciplinare sulla gara del Parc des Princes

In tutto il mondo anche oggi si parla di Paris Saint Germain-Istanbul Basaksehir e, intanto, la UEFA annuncia di aver aperto un'indagine disciplinare. Lo ha comunicato via Twitter lo stesso organismo calcistico: "Un ispettore disciplinare ed etico è stato incaricato di condurre un'indagine disciplinare sugli eventi che hanno portato all'interruzione della partita di Champions League di ieri sera", si legge.

Questo il testo integrale del comunicato ufficiale della UEFA:



An Ethics and Disciplinary Inspector has been appointed to conduct a disciplinary investigation into events that led to last night's Champions League match being abandoned.

— UEFA (@UEFA) December 9, 2020