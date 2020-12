PSG-Basaksehir sospesa, le prime parole del quarto uomo Colţescu: "Non sono un razzista!"

Sebastian Colţescu esce allo scoperto. Dopo il grave episodio avvenuto ieri sera durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, arriva la prima reazione dell'arbitro rumeno: "Non sono un razzista", ha provato a discolparsi il quarto uomo più chiacchierato del momento. "Non leggerò nessun sito in questi giorni, chi mi conosce sa che non sono razzista. Almeno lo spero", le sue dichiarazioni al portale prosport.ro.