PSG-Bayern 0-1, Coman di testa sblocca la gara. Ma che assist di Kimmich!

Il Bayern Monaco passa in vantaggio al minuto numero 59! A segno Kingsley Coman! Gnabry scappa sulla fascia e mette in mezzo, Muller fa la sponda per Kimmich che alza la testa e mette in mezzo un pallone fantastico per Coman che sul secondo palo elude la marcatura di Kehrer e trova il gol del vantaggio.