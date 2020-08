PSG-Bayern, l'ultimo ballo per i due Thiago. La finale e poi l'addio

L'ultimo ballo dei due Thiago. Les jeux sont fait direbbero in Francia e questo vale sia per il capitano del PSG, Thiago Silva che per il centrocampista del Bayern Thiago Alcantara. Per ragioni diverse i due giocatori saluteranno dopo questa partita.

Non avrebbe voluto farlo il brasiliano che per la cronaca ha lasciato aperta ancora una volta una piccola speranza: "Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore". La scelta del PSG è stata già presa: si volta pagina e l'ipotesi italiana è tra le più accreditate. Arrivato nel 2012, Thiago Silva ha giocato 313 partite vincendo tutto quello che c'era da vincere in Francia (7 campionati, 5 coppe di Francia, 6 coppe di Lega, 5 supercoppe) ma mai un trofeo internazionale. Questa è l'ultima chance.

Diverso il discorso di Thiago Alcantara. In questo caso è il centrocampista a ritenere concluso il suo ciclo col Bayern, che avrebbe anche rinnovato il suo contratto accontentandone le richieste. 7 anni in Baviera, altrettante Bundesliga vinte, più 4 coppe di Germania e 3 supercoppe. Manca solo il riconoscimento internazionale, che ha avuto però a Barcellona. Anche la dirigenza bavarese ha alzato le mani, ammettendo che il giocatore dopo Spagna e Germania vuole provare un altro campionato. Il Liverpool lo aspetta, dopo la finale di stasera l'affare si potrà sbloccare.