PSG-Buffon, biennale con opzione. E il portiere pensa sempre all'azzurro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prossima settimana - sottolinea La Gazzetta della Sport - ci sarà un nuovo incontro tra i rappresentanti di Buffon e la dirigenza del PSG, per lavorare sui dettagli. Ossia un contratto biennale, di un anno rinnovabile, da 4 milioni netti a stagione. Con la prospettiva di promuovere in seguito il Mondiale 2022, che si giocherà in Qatar. E se da Parigi lasciano intendere che sul portiere ex Juve si stanno schierando con insistenza altri club, solo il progetto del PSG sembra aver sedotto Buffon. Anche per tentare un ultimo assalto a quella Champions che gli manca e che magari gli servirebbe per farsi accogliere di nuovo in Nazionale. Perché Gigi - si legge - all'Italia ci pensa sempre, da giocatore: anche per questo non ci sono segnali di addio all'azzurro.