PSG, Buffon: "Conquistato il ruolo che volevo. Ronaldo mi ha ispirato"

Gigi Buffon, portiere del PSG e storico ex numero uno della Nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Parigi? Mi piace l'onda di energia e di positività che trasmette la sua quotidianità. Ho sentito grande stima e rispetto fin dal primo momento e non solo dai tifosi del PSG. Quando sono entrato in campo contro il Rennes e il Guingamp la gente ha applaudito. Io ero abituato all'Italia. Sono soddisfatto di questa nuova avventura, ho conquistato il ruolo che volevo e per il quale sono stato scelto: mettere a disposizione le mie conoscenze per fare crescere l'ambiente e dimostrare che ci sono ancora e ci sono bene. Mi sento più forte di cinque anni fa. Cristiano Ronaldo? Lo devo ringraziare perché se sono arrivato a parare fino a 40 anni lo devo anche alla grande cultura del lavoro di CR7, mi ha ispirato".